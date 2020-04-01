Два директора департаментов МЧС РФ перешли на дистанционный режим работы из-за ОРВИ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Два директора департаментов МЧС России перешли на режим самоизоляции и работают дистанционно из-за ОРВИ, симптомов коронавируса у них не выявлено. Об этом ТАСС сообщила директор департамента информационной политики МЧС Жанна Терехова.

Ранее РБК написал, что директор департамента спасательных формирований Игорь Кутровский и глава департамента информационных технологий и связи МЧС РФ Сергей Ефименко госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, при этом само МЧС практически перешло на вахтовый метод работы.

"Как официальный представитель МЧС России я хочу заверить, что указанные руководители департаментов проявили бдительность и ушли на режим самоизоляции после того, как у них немного поднялась температура. Но симптомов коронавирусной инфекции у них не выявлено, поставлен диагноз ОРВИ", - сказала Терехова. По ее словам, они сами сдали тесты на СOVID-19 и ждут результатов.

Она сообщила, что Кутровский и Ефименко чувствуют себя хорошо, температура у них в пределах нормы. "До результатов анализов они продолжат работу из дома в дистанционном режиме", - уточнила она.

Терехова также опровергла информацию о том, что в центральном аппарате МЧС сейчас работают посменно. "МЧС России не переходило на режим работы по вахтовому методу и продолжает работать по предназначению в обычном круглосуточном режиме. Но некоторые сотрудники переведены на удаленный режим работы", - сказала она.