{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Все обратившиеся в посольство РФ в Иране россияне покинули страну

На данный момент других обращений не было, проинформировал пресс-атташе диппредставительства Андрей Ганенко

ТЕГЕРАН, 1 апреля. /ТАСС/. Все граждане России, обратившиеся в посольство РФ в Тегеране с просьбой помочь покинуть Иран, улетели домой. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-атташе диппредставительства Андрей Ганенко.

На эту тему
Список вывозных рейсов для россиян

"Все, кто хотел и обратился с соответствующим запросом в посольство либо в Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ), покинули страну рейсом компании "Аэрофлот" в понедельник", - отметил он. Ганенко добавил, что "больше на данный момент обращений не было".

По словам пресс-атташе, "среди улетевших есть туристы, студенты, работники коммерческих компаний". "Сотрудники госструктур никуда не улетали", - отметил он.

С 27 марта было приостановлено регулярное авиасообщение между Ираном и Россией. В этой связи посольство в Тегеране объявило о том, что оставшимся в исламской республике и желающим ее покинуть россиянам следует незамедлительно подать заявку, направив свои данные по электронной почте.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заразившихся на данный момент составляет 47 593, зарегистрировано по меньшей мере 3 038 летальных исходов.

Теги
ИранРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Нидерландах коронавирус выявлен более чем у 13 тыс. человек
За сутки число инфицированных в стране увеличилось более чем на 1 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС