Все обратившиеся в посольство РФ в Иране россияне покинули страну

ТЕГЕРАН, 1 апреля. /ТАСС/. Все граждане России, обратившиеся в посольство РФ в Тегеране с просьбой помочь покинуть Иран, улетели домой. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-атташе диппредставительства Андрей Ганенко.

"Все, кто хотел и обратился с соответствующим запросом в посольство либо в Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ), покинули страну рейсом компании "Аэрофлот" в понедельник", - отметил он. Ганенко добавил, что "больше на данный момент обращений не было".

По словам пресс-атташе, "среди улетевших есть туристы, студенты, работники коммерческих компаний". "Сотрудники госструктур никуда не улетали", - отметил он.

С 27 марта было приостановлено регулярное авиасообщение между Ираном и Россией. В этой связи посольство в Тегеране объявило о том, что оставшимся в исламской республике и желающим ее покинуть россиянам следует незамедлительно подать заявку, направив свои данные по электронной почте.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заразившихся на данный момент составляет 47 593, зарегистрировано по меньшей мере 3 038 летальных исходов.