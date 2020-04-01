Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

СЫКТЫВКАР, 1 апреля. /ТАСС/. Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

По данным местных СМИ, пациентов больницы мог заразить врач, чьи дети в конце февраля побывали в европейской стране. Однако официально данную информацию не подтверждают ни власти, ни представители надзорных органов.

"Как и ожидалось, все новые случаи зарегистрированы в очаге Эжвинской больницы. Все пациенты проходят курс лечения. Приняты меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина. По всем вопросам, связанным с противодействием и профилактикой коронавируса, мы тесно взаимодействуем с управлением Роспотребнадзора по Республике Коми", - привела пресс-служба главы региона слова министра здравоохранения Республики Коми Дмитрия Березина.

В результате на 1 апреля в Коми всего подтверждено 54 случая заражения новой коронавирусной инфекцией: один - у студента из Ирана, который уже выздоровел и выписан, еще 53 случая выявлено в Эжвинской больнице. "Пациенты больницы, находящиеся на изоляции, получают все необходимое лечение и обследование, обеспечены питанием, одноразовой посудой, необходимыми бытовыми условиями. Оказывается психологическая поддержка, проводится разъяснительная работа. Средствами индивидуальной защиты медицинский персонал больницы обеспечивается в приоритетном порядке", - говорится в сообщении оперштаба.

Рост зараженных в Череповце

Число зараженных коронавирусом увеличилось и в Вологодской области. Сейчас у девяти зараженных коронавирус подтвержден лабораторно, сообщил ТАСС помощник мэра города Череповца Сергей Климушкин.

"Медики подозревают коронавирус еще у шести человек, ждем результаты их анализов. Один из заболевших, самый первый зараженный в области, находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, подключение к аппарату искусственной вентиляции легких ему не потребовалось. Сегодня утром он отправлен на машине скорой помощи в Москву, так пожелали его родственники, чтобы он был к ним поближе. У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме", - сообщил ТАСС Климушкин.

Как сообщал ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, с первым зараженным контактировали почти 800 человек. Круг общения был установлен сразу, у всех регулярно отбираются пробы на анализы. Всего в области обследованы 3107 человек. В регионе с 30 марта объявлен режим самоизоляции, запрещено выходить из дома, за исключением похода в ближайший продуктовый магазин и выгулять домашних животных.