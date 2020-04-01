Март этого года стал вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений в Москве

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Средняя суточная температура в марте превысила 5,9 градуса тепла в Москве, а температурные рекорды были установлены шесть раз. Таким образом, март в 2020 году стал вторым самым теплым среди этих месяцев за всю историю метеонаблюдений, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета.

"Март 2020 года вошел в метеорологическую летопись Москвы как один из самых теплых: по предварительным расчетам, средняя суточная температура воздуха в городе на 5,9 градуса превысила норму. Впереди только март 2007 года с отклонением от многолетних значений на 6,6 градуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мартовская погода в столичном регионе чаще напоминала апрельскую. Абсолютные максимумы температуры наблюдались шесть раз (7, 8, 9, 26, 27 и 28 марта), а 6 марта абсолютный максимум 1995 года был повторен.