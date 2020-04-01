На Бали застряли около 4,5 тыс. российских туристов

СИНГАПУР, 1 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Посольство РФ в Индонезии оказывает максимальное содействие 4,5 тыс. российских туристов, которые застряли на острове Бали в связи с приостановкой авиасообщения с Россией. Об этом рассказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС пресс-секретарь диппредставительства Денис Тетюшин.

"На данный момент на Бали находится примерно 4,5 тыс. граждан России, при этом около 600 из них можно назвать наименее защищенными. В первую очередь это люди пожилого возраста, женщины с маленькими детьми, а также страдающие хроническими заболеваниями", - сказал он.

"Дипломаты находятся на связи 24 часа в сутки, без выходных, пытаясь разрешить все возникающие проблемы, связанные в том числе с размещением, питанием, а также с урегулированием проблем с иммиграционными властями", - подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, сотрудники диппредставительства "по мере возможностей оказывают материальную помощь из личных средств, прорабатываются варианты содействия по линии прихода Русской православной церкви". "Посольство призывает всех, в том числе представителей бизнеса, оказать помощь гражданам РФ, попавшим в беду. Это может быть предоставление мест для ночлега, предоставление питания, оплата медицинской помощи", - добавил Тетюшин.

Одновременно дипломат констатировал рост потока фальшивой информации, появление фейковых аккаунтов от имени посольства, которые "собирают персональную информацию граждан или же предлагают перевести деньги на сторонние ресурсы". Тетюшин подчеркнул, что верная информация размещается только на онлайн-ресурсах посольства, ее также можно запросить по электронной почте (rusemb.indonesia@mid.ru и consindonesia@mid.ru) или получить по телефонам: +62 (21) 522-29-12/14, +62 (21) 522-51-95. Кроме того, работает горячая линия: +62 (811) 560-77-88.

Последний рейс авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из аэропорта города Денпасар 29 марта, на сегодняшний день также приостановлено авиасообщение по маршруту Денпасар - Доха - Москва, которое осуществлял перевозчик Qatar airways.