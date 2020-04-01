Губернатор Ломбардии объявил о прекращении роста числа заражений коронавирусом в области

"Мы вышли на стабильный уровень [заражения], то есть больше нет роста. Мы склонны следовать предположениям специалистов, что пик был достигнут, и теперь после стабильного числа заражений оно [количество случаев инфицирования в сутки] начнет снижаться. Положительный фактор в том, что меры сдерживания принесли результат, но ослаблять их рано", - сказал Фонтана.

Ломбардия стала центром локальной вспышки коронавсируса в Италии с наибольшим числом инфицированных и скончавшихся: из 105 792 заразившихся по всей Италии с начала эпидемии 43 208 были выявлены в Ломбардии. Более половины скончавшихся - 7 199 из 12 428 - также приходятся на эту область, как и 2/3 выздоровевших - 10 885 из 15 729. На втором месте по числу заразившихся находится Эмилия-Романья, где их общее число более чем втрое меньше, чем в Ломбардии, всего 14 074, из которых скончались 1 644 человека.