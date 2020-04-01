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Зона развития инноваций города Санья объявила премию для талантливых специалистов

Максимальная награда для квалифицированных сотрудников может составить около $570 тыс.

САНЬЯ /Китай/, 1 апреля. /ТАСС/. Зона по развитию инноваций Ячжоувань в городе-курорте Санья (южная китайская провинция Хайнань) разработала политику привлечения талантливых специалистов. Как сообщил информационный портал "Саньясиньвэньван", максимальная награда для квалифицированных сотрудников может составить 4 млн юаней (около $570 тыс.).

По данным портала, политика нацелена на привлечение талантов в предприятия в сфере глубоководных исследований и селекции тропического сельского хозяйства, которое является важной частью экономики острова Хайнань. В материале подчеркивается, что претендовать на высшую награду - премию в размере 4 млн юаней - могут особенно квалифицированные сотрудники. Еще одним условием является работа на территории зоны развития инноваций Ячжоувань в течение пяти лет.

Как передает "Саньясиньвэньван", также были разработаны меры поддержки расположенных в Ячжоувань высокотехнологических предприятий. Уточняется, что они могут рассчитывать на финансовую помощь.

Внедрение преференциальных политик для специалистов и предприятий будет содействовать развитию инновационной среды в Ячжоувань, пишет портал. Это также положительно скажется на продвижении строительства зоны свободной торговли и свободного порта острова Хайнань.

Зона по развитию инноваций Ячжоувань находится на западе города-курорта Санья. Расположенная на площади около 26,1 кв км, она призвана стать наукоградом с высоким сосредоточением высокотехнологичных предприятий, инноваций, технологий, а также образцом "зеленого" городского развития.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно- исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайСи ЦзиньпинХайнань
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