Госдума определила порядок использования ящиков для сбора пожертвований

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, упорядочивающий сбор помощи благотворительными организациями.

Документом предлагается дополнить закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" понятием "ящик для сбора пожертвований", а также определить порядок размещения таких емкостей в стационарном и переносном вариантах. Право на их использование предлагается закрепить только за благотворительными организациями.

Согласно инициативе, в процедуре извлечения пожертвований должно принимать участие лицо, независимое от организации, использующей ящик для сбора благотворительной помощи. Порядок такого извлечения должен устанавливаться правительством.

"Отсутствие регулирования системы сбора денежных средств таким образом создает ситуацию, которая противоречит основному критерию, которому должна отвечать благотворительная деятельность, - прозрачности. Из-за отсутствия доверия граждан к системе сбора средств через благотворительные ящики благотворительные организации не получают значительную часть соответствующих доходов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.