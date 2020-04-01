Эксперт: маски, шлемы и платки в целом не мешают камерам Москвы распознавать лица

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Закупленные властями Москвы у компании Ntechlab технологии видеоаналитики для камер наблюдения способны распознавать лица, частично закрытые масками или платками, сообщил ТАСС представитель компании.

"Наш алгоритм способен распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: это включает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, сложными головными уборами, и людей, повернутых по отношению к камере в профиль", - сказал представитель компании.

Он подтвердил, что власти Москвы действительно закупили у NtechLab ключевые компоненты системы распознавания лиц, однако вопросы, связанные с аспектами использования системы, переадресовал департаменту информационных технологий Москвы.

В компании пояснили, что системы NtechLab способны анализировать видеопотоки с неограниченного числа камер, в нее можно ввести информацию о любом числе людей. "Как правило, система работает в режиме "черного списка" - то есть когда перед камерой появляется человек из определенного списка мониторинга, она распознает его и отправляет соответствующее уведомление. Кто находится в списке и куда это уведомление отправляется - определяем не мы, а заказчик", - уточнил представитель компании.

По его словам, крупные города используют подобные системы для выявления преступников из списков розыска. Система NtechLab FindFace Security использовалась во время Чемпионата мира по футболу - 2018 на входах в стадионы и фанзоны и помогла выявить более 100 человек из списков федерального розыска, добавил представитель компании.

Ранее стало известно, что депутаты Мосгордумы предлагают использовать действующие камеры видеонаблюдения для выявления нарушителей обязательного карантина по коронавирусу. При этом штраф для нарушителей домашнего или больничного карантина зараженными коронавирусом может составить от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. Как сообщил ТАСС председатель комиссии столичного парламента по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов, городская система видеонаблюдения на данный момент насчитывает более 175 тыс. камер. Записи с камер используются в том числе для расследования порядка 70% правонарушений.

NtechLab - российская стартап-компания, основанная в 2015 году программистом Артемом Кухаренко и бизнесменом Александром Кабаковым. Специализируется на передовых методах в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц. Акционерами NtechLab являются "РТ - Развитие бизнеса" Ростеха, фонд Рубена Варданяна и его партнеров - New Dimension Fund Variable Capital Investment, а также основатели компании и первые инвесторы.