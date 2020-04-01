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Пандемия коронавируса нового типа

В Сербии онлайн-сервисы доставки продуктов на дом заблокированы из-за высокого спроса

Службы перешли в формат "доставка до двери", чтобы свести к минимуму контакты курьеров и покупателей

БЕЛГРАД, 1 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Основные службы доставки продуктов и готовой еды в Белграде заблокированы или прекратили свою работу из-за высокого спроса в связи с коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в среду представители сервисов. Все службы доставки оповестили пользователей о переходе в формат "доставка до двери", чтобы свести к минимуму контакты курьеров и покупателей.

Рынок онлайн-сервисов в целом в Сербии отстает от российского на 10-15 лет. Услуги доставки по предварительному онлайн-заказу распространены только в столице и двух-трех крупных городах, однако в конце 2019 года рынок онлайн-доставки показал резкий рост, услуга приобрела большую популярность. В настоящий момент самыми популярными сервисами доставки являются сервисы при крупных торговых сетях - Mercator (сети гипермаркетов Idea и Roda) и Maxi (Delhaize Serbia). Кроме того, существуют популярные приложения Potrcko и Glovo, которые доставляют блюда из ресторанов, продукты из магазинов, лекарства, игрушки и даже документы.

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Сербская торговая сеть Maxi перегружена заказами на неделю вперед. В условиях комендантского часа с 17:00 до 05:00 в рабочие дни и с 15:00 до 05:00 в выходные работа курьеров сильно ограничена, они не справляются с объемом заказов.

"Заказы сделаны на неделю вперед, мы открываем окно заказов каждый день в полночь, однако вчера из-за большого наплыва клиентов сервис рухнул. Многие люди, оказавшиеся на 28-дневной домашней изоляции, покупают продукты через приложение, мы перегружены, сервис испытывает трудности, заказ вы сможете получить только через семь дней", - сообщила представитель службы заказов.

Крупнейшая в стране сеть гипермаркетов Idea формально продолжает принимать заказы, однако на странице приложения покупателю предлагается выбрать срок доставки, а свободных сроков нет. Связаться по телефону со службой заказа невозможно, линия постоянно занята, часть телефонов отключена. Сервис Glovo в своем приложении отключил функцию заказа продуктов, здесь можно заказать только лекарства из аптеки (срок ожидания все время растет) и блюда из ресторанов.

Сербский сервис "Потрчко" продолжает оказывать услуги доставки, однако полностью перешел на оплату наличными. Курьеры покупают продукты по полученному списку, доставляют их заказчику, предоставляя чек из магазина и счет за доставку. "Мы в связи с последними событиями не принимаем банковские карты, оплата заказа только наличными", - сообщил ТАСС представитель компании. Онлайн-приложение "Потрчко" сильно перегружено, заказ удается сделать только по телефону, очередь к оператору составляет от 15 минут до полутора часов.

Статистика заболевания

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии за сутки возросло на 115 человек и составило 900, количество летальных исходов увеличилось до 23. Сербия полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы.

Рассматривается возможность введения круглосуточного комендантского часа. За нарушение правил карантина предусмотрены штрафы от €1,3 тыс., а также тюремный срок от 3 до 12 лет.

Во вторник представители Минздрава страны предупредили, что ситуация с коронавирусом в Сербии приближается к итальянском и испанскому сценариям.

В то же время, по данным, властей, в стране нет перебоев с продуктами питания, запасов продовольствия хватит на 1-3 года.

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