Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка. Состояние маленького пациента удовлетворительное, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

"Отец маленького пациента вернулся из Германии, не изолировался и заразил жену и ребенка. Ребенок был госпитализирован в больницу имени Филатова 26 марта вместе с мамой. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное. Мама находится в больнице в боксе с ребенком в качестве сопровождающей, проявлений заболевания у нее нет", - говорится в сообщении.

Сейчас в Детской клинической больнице №5 им. Филатова находятся 46 детей с подозрением на COVID-19 из-за контакта с инфицированными. По приказу Минздрава РФ больница развернет 310 коек, которые будут принимать детей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Они будут работать в дополнение к 52 существующим мельцеровским боксам.

Также в больнице предусмотрены шесть реанимационных коек, а при необходимости их количество может быть оперативно увеличено до 15. После посещения учреждения губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также поручил закупить для учреждения пять портативных аппаратов ЭКГ.

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 125 человек. Из них выздоровели семеро. Двое пациентов с положительным тестом на COVID-19 умерли.