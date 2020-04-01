Кремль начал прием документов на соискание премии за вклад в укрепление единства нации

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Совет при президенте по межнациональным отношениям объявляет о приеме с 1 апреля 2020 года документов на соискание премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Срок приема документов истекает 28 июня 2020 года.

Согласно утвержденному перечню требований к оформлению представлений на соискание премий, заявку в письменном виде в Совет могут подать "лицо или художественные, ученые и научные (научно-методические) советы организаций культуры, образовательных и научных организаций, общественные объединения". В ней указываются личные сведения, информация о вкладе соискателя в укрепление единства российской нации, содержащая краткое изложение результатов деятельности соискателя и завершающаяся обобщающей формулировкой, в которой сообщается, за какие результаты предлагается присудить премию. Также необходимо сообщить о наличии у соискателя премий, призов и иных наград, свидетельствующих о признании его достижений, к которым относятся государственные премии и награды Российской Федерации, премии президента и правительства, награды и премии иностранных государств, международные премии, награды и призы.

Если на соискание премии выдвигается коллектив, то указанные сведения должны быть прописаны в отношении каждого из соискателей с уточнением о его персональном вкладе в общие результаты деятельности.

Кроме бумажной версии заявки на соискание премии необходимо представить электронную версию представления и прилагаемых к нему материалов.