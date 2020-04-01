В Нидерландах коронавирус выявлен более чем у 13 тыс. человек

ГААГА, 1 апреля. /ТАСС/. Коронавирус выявлен к настоящему моменту в Нидерландах более чем у 13,6 тыс. человек. Об этом сообщил в среду Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

Согласно представленным статистическим данным, в общей сложности тест на коронавирус дал положительный результат у 13 614 человек. За сутки число инфицированных увеличилось на 1 019 человек. Лечение в больницах проходят 5,2 тыс. человек. Умерли от коронавируса в общей сложности 1 173 человек, в том числе 134 - за последние сутки.

"Лишь двум скончавшимся пациентам было меньше 50 лет, и у обоих имелись серьезные проблемы со здоровьем, - отметили в институте. - Число пациентов, принятых в больницы, и число смертей сегодня ниже, чем вчера. Это, по всей видимости, первый эффект от введенных правительством мер".

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта. Чтобы предотвратить распространение вируса, правительство Нидерландов приняло ряд мер. До 28 апреля включительно закрыты все образовательные и культурно-развлекательные учреждения, спортзалы и спортклубы, кафе, бары, рестораны, парикмахерские, сауны, салоны красоты, массажные салоны. Людям рекомендуется оставаться дома, по мере возможности работать удаленно, придерживаться расстояния в 1,5 м друг от друга на улице и в магазинах, а также не выезжать в другие страны без крайней необходимости. До 1 июня запрещены все массовые мероприятия, на улицах нельзя собираться в группы из трех и более человек (за исключением семей). Нарушителям грозит штраф в размере €400 для частных лиц и €4 тыс. для компаний.