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Прожившую пять лет в московской клинике девочку могут передать родным или опекунам

Мосгорсуд 31 марта признал законным ограничение прав родителей ребенка
Московский перинатальный центр "Мать и дитя" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Московский перинатальный центр "Мать и дитя"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пятилетнюю девочку, которая с рождения жила в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве, могут передать в семью родственников. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента соцзащиты населения Москвы.

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31 марта Мосгорсуд признал законным ограничение прав родителей девочки.

"Сейчас решается вопрос о передаче ребенка на воспитание в семью родственников либо, в случае отказа родственников, другим кандидатам в опекуны (попечители)", - говорится в сообщении.

Родившаяся в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве девочка после выписки снова была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных этой клиники. Ребенок находится в медучреждении в течение пяти лет. К родителям ребенка ранее подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.

После рождения по медицинским показаниям ребенку оказывался комплекс реанимационных, диагностических, лечебных и реабилитационных процедур, требующих длительного пребывания в условиях стационара. Руководство медцентра в январе 2019 года после очередного отказа родителей забрать ребенка обратилось в органы опеки и попечительства с просьбой разрешить ситуацию. По результатам проведенного весной медобследования девочка была выписана 20 марта 2019 года, но ее не забрали, после чего был составлен акт об оставлении ребенка, переданный в органы опеки и попечительства.

20 сентября 2019 года Гагаринским районным судом вынесено решение об обязании родителей забрать ребенка. Решение вступило в законную силу 18 ноября 2019 года апелляционным определением Мосгорсуда. Родители в добровольном порядке решение не исполнили, поэтому 5 декабря исполнительные листы, обязывающие родителей забрать ребенка, были сданы в Федеральную службу судебных приставов.

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