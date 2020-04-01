Путин на пять лет продлил право иностранцев замещать должности командиров самолетов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который до 2024 года продлевает действие правила, позволяющего пилотам-иностранцам замещать должности командиров гражданских самолетов. Документ, вносящий поправки в Воздушный кодекс РФ и закон об иностранных гражданах, опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

В июле 2014 года в России вступил в силу федеральный закон, согласно которому в течение пяти лет с иностранным гражданином мог быть заключен трудовой договор для замещения должности командира гражданского воздушного судна. В отдельном постановлении правительства при этом указано, что в течение пяти лет между авиакомпаниями могло быть распределено до 1 тыс. квот для замещения таких должностей.

На данный момент российские авиакомпании не испытывают острой необходимости в привлечении иностранных кадров, так как их текущие потребности в командирах удовлетворяются в основном за счет российских граждан. Однако в период после вступления в силу закона объем пассажирских перевозок российских авиакомпаний увеличился на 24,7%, объем перевозок грузов и почты увеличился на 13,2%. Авиакомпании также заявляют об увеличении потребности в специалистах летного состава.

В связи с этим решено продлить до июля 2024 года срок, до которого иностранцы могут замещать должности командиров экипажей. Это позволит не допустить возможное возникновение дефицита командиров воздушных судов в этот период.