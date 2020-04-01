Минкомсвязь создала систему отслеживания контактирующих с заразившимися коронавирусом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ создала систему отслеживания граждан, находящихся в контакте с заразившимися коронавирусом, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов. Об этом говорится в письме главы Минкомсвязи Максута Шадаева руководителям регионов, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее разработать соответствующую систему к концу марта Минкомсвязи поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Предполагается, что с ее помощью граждане будут оповещаться о факте контакта с заразившимся путем рассылки соответствующих сообщений и, таким образом, информироваться о необходимости самоизоляции. Информация о подобных контактах также будет направляться в оперативные штабы регионов РФ.

Согласно письму министра, система уже создана и размещена в специальном разделе на сайте министерства. В своем обращении к руководителям регионов Шадаев просит предоставить информацию об уполномоченных в субъектах РФ, ответственных за ввод в систему данных о гражданах. Они включают сведения о мобильных номерах инфицированных граждан без указания ФИО и адреса, но с указанием даты госпитализации, а также сведений о мобильных номерах граждан, которые находятся на самоизоляции с указанием даты ее начала.

В пресс-службе Минкомсвязи отказались от комментариев. Ранее о том, что создание подобной системы не нарушает права граждан, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.