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Пандемия коронавируса нового типа
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В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло более чем на 900

В стране выявлены 17 139 случаев инфицирования

ЖЕНЕВА, 1 апреля. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусом в Швейцарии выросло за последние сутки на 963, до 17 139 человек. Об этом сообщило в среду Федеральное управление здравоохранения.

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"Положительные тесты [на коронавирус] получены к настоящему моменту у 17 139 человек, умерли 378 человек", - указывает ведомство. Таким образом, число заразившихся выросло на 963, а умерших - на пять.

По состоянию на 30 марта в стране было зафиксировано 16 176 случаев заражения коронавирусом и 373 летальных исхода. Первый инфицированный был выявлен в Швейцарии 25 февраля.

Тесты на коронавирус сдали более 137 тыс. жителей страны, в 15% случаев наличие вируса было подтверждено. По информации властей, средний возраст пациентов - 53 года. Согласно опубликованной в среду карте распространения инфекции, больше всего болезнь затронула кантон Тичино, граничащий с Италией. В нем на каждые 100 тыс. жителей в среднем приходится по 617 инфицированных. На втором месте кантон Во (457,4). Далее следуют Женева (443,1) и полукантон Базель-Штадт (394,8). По данным газеты Tribune de Geneve, ведущей статистику на основе сведений местных властей в режиме реального времени, в Тичино умерли 120 человек, в Во - 77, в Женеве - 49, в Базель-Штадте - 16. В свою очередь, телекомпания RTS, проанализировав ситуацию за последние недели, пришла к выводу, что темпы роста заболеваемости и смертности замедлились.

В Швейцарии правительство установило до 19 апреля режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. При этом полный карантин в стране не объявлен. Запрещено собираться вне дома в группы более пяти человек, следует соблюдать дистанцию между людьми не менее 2 м. За нарушение полиция выписывает штраф. Население в целом соблюдает рекомендацию оставаться дома. Рестораны, бары, музеи, кинотеатры и магазины, за исключением продовольственных, не работают. До 4 апреля отменены занятия в учебных заведениях.

Теги
ШвейцарияПандемия коронавируса нового типа
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