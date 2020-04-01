За два месяца в России совершено 60 тыс. IT-преступлений

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Полиция зафиксировала более 60 тысяч преступлений в сфере IT за январь-февраль этого года, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

"В январе - феврале 2020 года зарегистрировано более 60 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Практически все указанные преступления (98,6%) выявляются органами внутренних дел. Существенная часть этих преступлений совершается путем кражи или мошенничества", - говорится в сообщении.