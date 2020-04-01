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Пандемия коронавируса нового типа

Волонтеры-медики могут получить 242 млн рублей для помощи гражданам на самоизоляции

Соответствующий проект постановления правительства разработало Минобрнауки

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" в 2020 году может получить из бюджета более 242 млн рублей на организацию помощи российским гражданам в условиях самоизоляции. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минобрнауки РФ, опубликован в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

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"Субсидия предоставляется всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики"… в размере 242 273,7 тыс. рублей в 2020 году на реализацию мероприятий по организации помощи гражданам РФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в проекте.

Ранее Общероссийский народный фронт совместно с общественным движением "Волонтеры-медики" и Ассоциацией волонтерских центров объявил об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупки еды и лекарств, выносе мусора. Также в настоящее время в рамках акции #МыВместе работает агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период коронавируса.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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