Постпред США при НАТО заявила, что РФ и США должны сотрудничать в борьбе с коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Россия и США должны сотрудничать и помогать друг другу в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявила в среду постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на видеобрифинге в преддверии видеоконференции глав МИД НАТО, которая пройдет 2 апреля.

"В период глобального эпидемиологического любая помощь, которую мы можем предоставить друг другу, должна быть предоставлена. Если мы можем помогать друг другу, мы должны это делать", - сказала Хатчисон. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что российский самолет с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду также высказался в поддержку взаимопомощи России и НАТО перед угрозой пандемии, комментируя предоставление российской помощи Италии. Он, в частности, подчеркнул, что каждая страна альянса "самостоятельно принимает решения, какую помощь она запрашивает и принимает".

Столтенберг также перечислил несколько примеров оказания содействия странами НАТО друг другу в борьбе с пандемией, включая отправку в среду медицинского оборудования военными самолетами из Турции в Испанию и Италию, а также отправку врачей в эти страны и восточноевропейские государства НАТО.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты прибыли в город Бергамо (область Ломбардия) - один из наиболее сильно пострадавших от пандемии.