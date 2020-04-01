МИД РФ: за рубежом находятся 25 тыс. россиян, желающих вернуться из-за коронавируса

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. 25 тыс. россиян изъявили желание вернуться из других стран в Россию в связи с введенными ограничениями из-за коронавируса. Об этом сообщил в среду директор Консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

"На данный момент таких граждан за рубежом остается порядка 25 тыс., которые изъявили желание вернуться в РФ", - сказал он.

Дипломат отметил, что сейчас в МИД РФ активно работает Департамент Ситуационно-кризисный центр, который занимается вывозом россиян, находящихся за рубежом по тем или иным причинам. "Прорабатываются вопросы организации авиационных рейсов для доставки российских граждан. Все посольства и консульские учреждения находятся в контакте с россиянами", - подчеркнул он.

По словам Волынкина, рейсы осуществляются ежедневно, был установлен определенный порядок их осуществления в связи с введенными ограничениями на прилет.

Оперативный штаб в Москве принял решение о сокращении количества рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа с 31 марта. Росавиация разъяснила, что с 31 марта россияне смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки.