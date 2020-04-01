Жители ЮФО на самоизоляции устраивают флешмобы и занимаются спортом онлайн

Решения о введении режима самоизоляции первыми приняли власти Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей. Во вторник такой же режим был введен в Краснодарском крае, Калмыкии, Адыгеи и Севастополе. В среду соответствующее решение принято в Республике Крым, режим начнет действовать с полуночи 2 апреля.

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Регионы Южного федерального округа ужесточают меры противодействия распространению коронавируса нового типа, все регионы округа переведены на режим самоизоляции, граждан просят соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра до других людей. На границах субъектов поставили блокпосты, где проводят досмотры, жители регионов организовали флешмобы с призывами остаться дома.

"Сегодня выверяем, зеркалим положения тех регионов, которые приняли самые жесткие меры с точки зрения досмотра поездов, авиатранспорта и всех прибывающих в регион. Те, кто могут без проблем заехать: крымчане, граждане РФ, у которых здесь есть собственность. С 00:00 [четверга] на Крымском мосту будет организован блокпост с целью проведения стопроцентных досмотровых мероприятий", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов в среду во время ежедневного доклада по ситуации с коронавирусом.

Посты контроля на границах регионов также установлены властями Краснодарского края, Адыгеи, Севастополя.

В Калмыкии граждане, находясь в общественных местах и в транспорте, должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра до других людей.

Всего, по данным на 1 апреля, в округе 60 зараженных коронавирусом, из них 16 - в Крыму, 19 - в Краснодарском крае (в том числе двое в тяжелом состоянии), восемь - в Волгоградской области, по пять человек - в Севастополе и Ростовской области, четыре - в Адыгее, двое - в Астраханской области, один - в Калмыкии. Еще два человека вылечились и выписаны из больницы.

"В Волгоградской области все заболевшие являются жителями региона. Один из них недавно посещал территорию иностранного государства, остальные заразились в результате контакта с носителями вируса на территории РФ", - говорится в сообщении оперативного штаба региона. Глава областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев уточнил, что все заразившиеся госпитализированы и находятся в индивидуальных инфекционных боксах, один из них - в боксе с подачей кислорода. Все контактировавшие с ними проверены, у них вирус пока не обнаружен.

Борьба с фейками

Глава Крыма Аксенов заявил, что власти региона обратятся к федеральным властям с предложением ужесточить ответственность за распространение фейков о коронавирусе, предусмотрев уголовное наказание за дезинформацию и штрафы до 1 млн рублей. В регионе фейковые публикации о коронавирусе уже появлялись.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев также обратился к горожанам с просьбой не верить слухам, так как это может повлиять на ситуацию в городе. Например, как сообщалось на заседании городского оперштаба, из-за информации о якобы особой эффективности парацетамола в лечении новой коронавирусной инфекции препарат закончился в розничных аптеках. Он добавил, что власти решат вопрос с обеспечением парацетамолом тех, кому он необходим.

Флешмобы

Жители Астраханской области, которые находятся на самоизоляции, организовали флешмоб "Остались дома ради вас", чтобы поддержать сотрудников полиции. Они фотографируются в своих квартирах, показывая, чем занимаются в нерабочую неделю, и размещают посты с хештегами #СидимДома, #Карантин, #МВД, #СпасибоЗаСлужбу.

К обязанностям сотрудников полиции в это время добавились проверка дворов, парков и других мест для выявления нарушителей режима самоизоляции. В области за нарушение режима самоизоляции уже привлечены к ответственности 11 человек.

Виртуальные выставки и онлайн-трансляции

Учреждения культуры продолжают реализовывать онлайн-проекты для людей, находящихся на самоизоляции. Симферопольский художественный музей на своем сайте совместно с Крымским региональным отделением Союза женщин России открыл виртуальную выставку, приуроченную к 75-летию Великой Победы и 110-летнему юбилею со дня рождения советской летчицы, Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой.

Крымский театр юного зрителя в Евпатории начал онлайн-трансляции своих лучших спектаклей, среди которых "Золушка", "Питер Пэн", "Женитьба Бальзаминова", "Щелкунчик".

В Ростове-на-Дону в рамках онлайн-проекта "Сказки на ночь" актеры академического театра драмы имени М. Горького читают произведения для детей, написанные Антуаном де Сент-Экзюпери, Гансом Христианом Андерсеном и другими известными писателями. Как отметили в пресс-службе правительства Ростовской области, проект "позволит провести "большие выходные" со своими близкими интересно, полезно и познавательно".

На Кубани известные в регионе деятели культуры пообщаются с людьми через Instagram. В администрации края сообщили, что начиная с 1 апреля в прямые эфиры выйдут балетмейстеры и хореографы музыкальных театров и хореографических школ с мастер-классами и тренингами. Актеры Краснодарского театра кукол сыграют со зрителями в "Угадай мелодию" детских песен, артисты театра защитника Отечества зачитают отрывки сказок, а художник музыкального театра творческого объединения "Премьера" расскажет о работе оформителей.

Спорт онлайн

Формы дистанционной работы ищут и спортивные организации. Так, фитнес-клубы Астраханской области запустили бесплатные онлайн-тренировки на своих страницах в социальных сетях. Инструкторы ведут занятия из дома в режиме прямой трансляции - их смотрят сотни человек.

Подобные удаленные тренировки проводят и астараханские детские спортивные школы, чтобы юные спортсмены не теряли форму во время карантина. Также для воспитанников сформировали планы индивидуальных очных занятий.

Футбольный клуб "Ростов" запустил флешмоб #ДомасРостовом: каждый день на официальном канале команды в YouTube появляются новые видеоролики, на которых игроки показывают, как сохранить форму в домашних условиях.

"Физические нагрузки важны, даже если вы находитесь дома. Каждый день - новый ролик, где наши футболисты будут показывать, как правильно и с пользой для себя выполнять разные упражнения", - говорится в сообщении клуба в Instagram.