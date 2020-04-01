МИД РФ назвал страны, чаще всего отказывающие в визах россиянам со служебными паспортами

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Австралия, Великобритания, США и Новая Зеландия чаще всего отказывают россиянами, обладающими служебными паспортами. Об этом сообщил в среду директор Консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

"Наряду с США и Великобританией к этой категории относятся страны, которые следуют в их фарватере. Это и Австралия, и Новая Зеландия, - сказал он. - Наиболее крупные страны Британского содружества".

По словам Волынкина, принятие правительственного законопроекта, предусматривающего выдачу служебных паспортов работникам организаций, управляющих недвижимым имуществом РФ за рубежом, позволит сократить ожидание выдачи визы. "Ряд стран требует от въезжающих сотрудников российских учреждений, которые проводят, скажем, ремонтные работы, какие-то другие работы, получения рабочих виз. Мы в данном случае будем направлять их со служебными целями, им не нужно будет проходить длительную процедуру получения рабочих виз", - уточнил он.