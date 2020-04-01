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Телеаудитория в России выросла на 25% в первые дни всеобщей самоизоляции

При этом аудитория новостных программ в последние дни марта достигла максимальных значений за месяц и выросла на 50%

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Компания Mediascope зафиксировала 25-процентный рост телевизионной аудитории в России на фоне всеобщей самоизоляции, введенной сначала в Москве и области, а затем и других регионах.

"В понедельник, 30 марта, жители России провели у телеэкранов на четверть больше времени, чем в начале месяца. Аудитория также растет во всех возрастных группах и сильнее всего - среди молодежи и людей среднего возраста", - говорится в сообщении компании.

При этом аудитория новостных программ в последние дни марта достигла максимальных значений за месяц и выросла на 50%. Если в начале марта россияне каждый день смотрели новости в среднем 17 минут, то в последние дни месяца они стали тратить на ежедневные новости в среднем 25-26 минут.

В Москве 30-31 марта среднее время просмотра ТВ среди всех жителей города старше четырех лет выросло на 29% по сравнению с рабочими днями первой и второй недели месяца, до 251 минуты. Для сравнения, в будни 16-27 марта москвичи смотрели ТВ каждый день только на 4% больше времени, чем в первые две недели месяца.

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