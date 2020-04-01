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Пандемия коронавируса нового типа

Главы регионов ДФО еженедельно будут докладывать полпреду о ситуации с коронавирусом

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что губернаторы несут персональную ответственность за ситуацию в регионах

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев еженедельно будет проводить оперативные совещания с главами регионов, чтобы усилить контроль за ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщили в среду в пресс-службе аппарата полпреда.

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В понедельник президент РФ Владимир Путин провел совещание с полпредами в федеральных округах и дал им ряд поручений. В частности, глава государства заявил, что необходимо обеспечить контроль цен на продукты и лекарства, в ближайшие дни резко нарастить масштаб тестирования на коронавирус. Все регионы должны завершить полную инвентаризацию состояния больниц, включая частные клиники, оценить их реальную готовность к приему заразившихся

"Каждую пятницу будет проходить оперативное совещание. От губернаторов раз в неделю нужен короткий доклад: что на местах происходит, какая помощь нужна от федеральных органов исполнительной власти. Напомню, губернаторы несут персональную ответственность за тем, что происходит в регионах", - приводят в сообщении слова Трутнева.

Как отметил вице-премьер, на данный момент в каждом дальневосточном регионе создан оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Руководителем такого штаба является глава региона. Информация от штабов ежедневно поступает в аппарат полпреда.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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