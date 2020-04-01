Более 10 тыс. жителей Татарстана зарегистрировались в системе СМС-пропусков

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Более 10 тыс. жителей зарегистрировались в системе СМС-пропусков, введенной в Татарстане после распространения режима самоизоляции на фоне коронавируса. Об этом в среду журналистам сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин.

"На текущий момент у нас зарегистрировалось уже более 10 тыс. жителей Республики Татарстан <…> И цифры будут расти", - сказал он.

Хайруллин уточнил, что в ряде случаев с некоторыми операторами связи "образовалась очередь из СМС".

"Человек написал, но ему долгое время не приходит [ответ]. Это может занять 10-15-20 минут. Утром достигало, в некоторых случаях, до часа и до двух [часов]. Потому что шла отладка системы. Мы сейчас эти технические проблемы решаем, общая мощность системы будет позволять обрабатывать 11 млн сообщений в сутки, и мы рассчитываем, что в ближайшее время вот таких проблем с ожиданием возврата СМС не будет", - сказал он.

Ранее правительство Татарстана утвердило регламент по получению спецпропусков на время самоизоляции граждан. СМС-сервис предполагает предоставление временного разрешения для посещения суда, доставки несовершеннолетних в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, получения либо восстановления паспорта. Кроме этого, разрешение можно получить для поездки на дачу, посещения почты, кредитных организаций. Также разрешение можно оформить для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам или оказания им помощи.