{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Более 10 тыс. жителей Татарстана зарегистрировались в системе СМС-пропусков

Планируется, что общая мощность системы будет позволять обрабатывать 11 млн сообщений в сутки

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Более 10 тыс. жителей зарегистрировались в системе СМС-пропусков, введенной в Татарстане после распространения режима самоизоляции на фоне коронавируса. Об этом в среду журналистам сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин.

"На текущий момент у нас зарегистрировалось уже более 10 тыс. жителей Республики Татарстан <…> И цифры будут расти", - сказал он.

Хайруллин уточнил, что в ряде случаев с некоторыми операторами связи "образовалась очередь из СМС".

"Человек написал, но ему долгое время не приходит [ответ]. Это может занять 10-15-20 минут. Утром достигало, в некоторых случаях, до часа и до двух [часов]. Потому что шла отладка системы. Мы сейчас эти технические проблемы решаем, общая мощность системы будет позволять обрабатывать 11 млн сообщений в сутки, и мы рассчитываем, что в ближайшее время вот таких проблем с ожиданием возврата СМС не будет", - сказал он.

Ранее правительство Татарстана утвердило регламент по получению спецпропусков на время самоизоляции граждан. СМС-сервис предполагает предоставление временного разрешения для посещения суда, доставки несовершеннолетних в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, получения либо восстановления паспорта. Кроме этого, разрешение можно получить для поездки на дачу, посещения почты, кредитных организаций. Также разрешение можно оформить для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам или оказания им помощи.

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
СМИ: власти Сирии изолировали город, в котором умерла инфицированная коронавирусом
На эти меры власти пошли, потому что "члены семьи умершей не придерживались мер по самоизоляции"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС