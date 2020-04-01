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В МВД заявили, что полиция в России пресекает на стадии подготовки 5% преступлений

В ведомстве добавили, что более 80% преступлений происходят в городах и поселках городского типа, пятая часть - в сельской местности

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Полиция выявляет каждое двадцатое преступление на стадии подготовки к его совершению, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

"В январе - феврале 2020 года снижение регистрируемых преступлений отмечено в 27 субъектах Российской Федерации. 93,3% всех зарегистрированных преступлений выявляется органами внутренних дел, из них 5,1% - на стадии приготовления и покушения", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что более 80% преступлений происходят в городах и поселках городского типа, пятая часть - в сельской местности. При этом половина всех преступлений - имущественные. Это кражи, мошенничества, грабежы и разбои.

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