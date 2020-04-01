Путин подписал закон о праве ФСО использовать боевую технику

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения, а командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке. При этом они не будут нести ответственность "за вред и убытки, причиненные лицам и организациям при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники", если их применение осуществлялось в предусмотренном законодательством порядке.

"В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости сотрудники органов государственной охраны при отсутствии либо невозможности (нецелесообразности) применения специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные средства (в том числе транспортные)", - говорится в тексте закона.

Кроме того, документ наделяет органы государственной охраны правом принимать решения об установлении, изменении, прекращении существования зон охраняемых объектов, обеспечивать соблюдение установленных ограничений для таких зон, а также правом определять трассы проезда (передвижения) объектов государственной охраны.