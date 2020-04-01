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Глава МЧС предложил заводить уголовные дела за выжигание сухой травы

Сейчас за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф в размере до 3 тыс. рублей, за выжигание сухой травы - до 4 тыс. рублей, а в случае, если возник пожар, но не пострадали люди, размер штрафа достигает 5 тыс. рублей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил ввести уголовное наказание за выжигание сухой растительности. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.

"Человеческий фактор в 99% случаев становится причиной ландшафтных пожаров. Считаю, что приходит время, когда мы должны переходить от административных наказаний к Уголовному кодексу РФ. Это происходит из года в год, мы вводим дополнительные меры, но пока изменений в лучшую сторону мало, поэтому надо решать вопрос уже радикальными методами", - цитируют министра в пресс-службе.

Это заявление Зиничев сделал, находясь в командировке в Астраханской области, после облета территорий. По данным МЧС, количество пожаров в регионе, связанных с горением сухой растительности, выросло на 47,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем большинство из них возникает на невостребованных землях в дельте Волги.

"Сложная пожароопасная обстановка зафиксирована в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской, Тверской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Курской, Новгородской, Владимирской областях, Республиках Мордовия и Чувашия. В зависимости от складывающейся обстановки в регионе руководителям территориальных органов МЧС России необходимо своевременно вносить предложения об установлении особого противопожарного режима в том или ином субъекте", - приводят его слова в пресс-службе.

В настоящее время за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф в размере до 3 тыс. рублей, за выжигание сухой травы - до 4 тыс. рублей, а в случае, если возник пожар, но не пострадали люди, размер штрафа достигает 5 тыс. рублей.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений Николаевич
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