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Пандемия коронавируса нового типа

В Японии зафиксирован новый рекорд суточного прироста зараженных коронавирусом

Общее число инфицированных вышло на отметку в 3202

ТОКИО, 1 апреля. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом на территории Японии за прошедшие сутки выросло по крайней мере на 261 человека. Об этом в среду сообщило японское общественное телевидение.

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Отмечается, что это стало новым рекордом суточного прироста инфицированных. Больше всего новых случаев было зафиксировано в префектурах Токио (66) и Осака (34). Эти два самых густонаселенных района Японии также являются лидерами по числу зараженных - 587 и 278, соответственно.

Таким образом, общее число зараженных на территории Японии, включая 712 пассажиров и членов команды американского круизного лайнера Diamond Princess, вышло на отметку в 3202 человек. Жертвами коронавируса стали 78 человек, включая 11 пассажиров круизного судна. В тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии находятся порядка 70 человек.

Между тем в Японии пока не введено жестких карантинных мер, однако жителей Токио настоятельно призывают без лишней нужды не выходить на улицу, особенно в ночное время. Местные власти также рекомендуют жителям столицы перейти на удаленную работу в тех случаях, когда это возможно. Губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ в то же время неоднократно признавала, что столица находится на грани введения режима ЧС из-за коронавируса. Комитет по образованию столичной префектуры также постановил, что из-за угрозы распространения коронавируса занятия в токийских школах не возобновятся по крайней мере до начала мая.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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