В Минздраве считают удовлетворительной готовность регионов к распространению коронавируса

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Минздрав России оценивает готовность системы здравоохранения в регионах РФ к распространению новой коронавирусной инфекции как удовлетворительную. Об этом в среду сообщил заместитель министра здравоохранения России Владимир Уйба.

"Минздравом России проводится ежедневная работа по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции и готовности системы здравоохранения. Ситуация оценивается нами как удовлетворительная: во всех субъектах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по противодействию распространению инфекции и организации оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Работа ведется в круглосуточном режиме", - приводит его слова пресс-служба Минздрава.

Уйба также отметил, что в Москве развернуты два федеральных консультационных центра, которые работают в круглосуточном режиме и дают рекомендации медикам из регионов по сложным случаям. Также осуществляется большая работа по перепрофилированию медучреждений. "Привлечены все учреждения здравоохранения: и федеральные учреждения Министерства здравоохранения и других ведомств, и частные учреждения. Речь идет о более чем 5,5 тыс. коек, которые либо уже перепрофилированы, либо находятся в высокой степени готовности", - добавил замминистра.

Ситуация с аппаратами ИВЛ

Также Минздрав провел оценку обеспеченности региональных медучреждений техникой для респираторной поддержки пациентов с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией. Ситуация с обеспеченностью аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) оценивается как стабильная, сообщил Уйба.

"Респираторная поддержка - это важнейшее условие оснащения стационаров. 70% процентов перепрофилированных коек оснащены респираторной поддержкой. Проведена очень большая работа: мы на сегодняшний день знаем, сколько в каждом субъекте аппаратов ИВЛ в действии и какой дефицит. Правительством привлечены все производители, в первую очередь отечественные. На сегодняшний день мы оцениваем ситуацию как стабильную и полностью закрывающую сегодняшнюю потребность", - приводит его слова пресс-служба Минздрава.

Уйба отметил, что до конца мая больницы будут дополнительно укомплектованы еще более чем 8 тыс. аппаратов ИВЛ. Ранее Минздрав сообщал, что в России уже подготовлено более 47 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких,

Отмечается, что Минздрав обучил более 500 тыс. медицинских работников правилам безопасности при работе с пациентами с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, с помощью вебинаров. "Одним из наиболее приоритетных направлений работы Минздрава России является защита медиков и их обучение. Медицинский персонал - это наш золотой запас. Знания - это важнейшее условие защиты, поэтому мы сегодня обучили на вебинарах более 500 тыс. медицинских работников - как надевать соединительные изолирующие зажимы, как снимать их, как пользоваться теми или иными средствами дезинфекции, потому что главное сегодня <...> сберечь медицинский персонал, чтобы выстоять и противостоять данной инфекции", - сказал Уйба.