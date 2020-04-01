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В Петербурге впервые присвоили звание почетного мецената города

Им стал президент фонда социально-культурного развития "Созидающий мир" Вячеслав Заренков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга проголосовали большинством голосов за присвоение звания "Почетный меценат [города]" предпринимателю Вячеславу Заренкову. Рассмотрение кандидатуры состоялось на заседании городского парламента в среду.

"Мы присвоили звание "Почетный меценат Санкт-Петербурга" в 2020 году Заренкову Вячеславу Адамовичу", - подвел итоги голосования председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

Ранее спикер парламента пояснял журналистам, что присвоение этого почетного звания в 2020 году пройдет впервые. Условием для кандидатов, которых могут предлагать общероссийские, межрегиональные, региональные общественные объединения и творческие союзы, является вложение не менее 10 млн рублей в развитие культуры, науки, образования, искусства, сохранение культурного наследия.

Согласно поданным в Заксобрание сопроводительным документам, Заренков является президентом фонда социально-культурного развития "Созидающий мир". Его кандидатура была предложена Фондом сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина. "Заренков Вячеслав Адамович осуществляет меценатскую деятельность, направленную на сохранение культурных ценностей и развитие деятельности в сфере культуры и образования в области культуры и искусства. На настоящий момент размер меценатской поддержки составляет 490 405 000 рублей", - указано в сопроводительном письме от фонда Гранина.

Среди примеров меценатской деятельности Заренкова в документах указаны поддержка работ Староладожской археологической экспедиции, установка в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге барельефа в память о подвиге спортсменов-альпинистов, развитие и техническое оснащение книжного магазина "Книжная лавка писателей" на Невском проспекте, реконструкция Театрального института имени Бориса Щукина, воссоздание культурно-исторического комплекса Храма Рождества Христова на Песках, издание двух томов из собрания сочинений Гранина и другие проекты.

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