Медведев поздравил Первый канал с 25-летием

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил коллектив Первого канала с 25-летием, отметив актуальность и достоверность информации телеканала о непростой ситуации в стране и мире.

"Первый канал полностью оправдывает свое название, является одним из лидеров российского информационного поля. Это особенно важно сегодня, когда необходима достоверная и тщательно выверенная информация о непростой ситуации в стране и мире", - написал Медведев на своей странице в Facebook.

От подчеркнул, что, выбирая Первый канал, "каждый телезритель может найти в эфире то, что интересно именно ему: актуальные новости, аналитические передачи, интересные шоу и документальные фильмы, детские и развлекательные программы".

Зампред Совбеза пожелал коллективу удачи и всего самого наилучшего.

Первый канал начал свое вещание на территории России 1 апреля 1995 года.