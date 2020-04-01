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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

СМИ: власти Сирии изолировали город, в котором умерла инфицированная коронавирусом

На эти меры власти пошли, потому что "члены семьи умершей не придерживались мер по самоизоляции"

ТАСС, 1 апреля. Сирийские власти полностью изолировали небольшой город, расположенный близ столицы страны, жительница которого умерла от нового коронавируса. Об этом в среду сообщило сирийское агентство SANA.

Согласно заявлению министерства здравоохранения страны, "соответствующие структуры применили режим полной изоляции города Минин, расположенного в пригороде Дамаска, из-за смерти его жительницы, зараженной коронавирусом". Указывается, что на такие меры власти были вынуждены пойти, в частности, из-за того, что "члены семьи умершей не придерживались мер по самоизоляции".

По сведениям агентства, некоторые из членов семьи умершей работали в местном коммерческом магазине, продававшем товары, пользующиеся широким спросом у населения.

Минздрав Сирии указал, что решение об изоляции города было принято с целью "сохранить здоровье граждан и предотвратить распространение коронавируса за пределы отдельного населенного пункта".

В понедельник сирийское Министерство здравоохранения информировало о втором случае смерти в стране от коронавируса. Всего, по данным ведомства, в республике в настоящее время зарегистрировано десять случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 27 марта правительство страны продлило до 16 апреля перерыв в занятиях в школах, техникумах и вузах. До особого распоряжения остановлена работа большинства госучреждений, сирийские власти закрыли торговые рынки и коммерческие структуры, фирмы по обслуживанию населения, социальные и культурные ассоциации.

Теги
СирияПандемия коронавируса нового типа
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