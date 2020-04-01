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Москалькова просит Лаврова помочь вернуться на родину из Бангкока 2 тыс. россиянам

Всего посольство России получило порядка 20,8 тыс. заявок от россиян, которые изъявили желание вернуться на родину

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила в среду письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой принять меры для оказания помощи двум тыс. российских граждан, которые не могут вернуться домой из Бангкока из-за отмены рейсов в связи с распространением коронавируса.

"Ко мне посредством телефонной связи поступило обращение от группы граждан РФ, которые сообщили, что они в составе около двух тысяч человек находятся в аэропорту Бангкока и не могут вернуться домой из-за отмены рейсов в связи с введенными ограничительными мерами по противодействию распространения коронавируса <...> Прошу принять все возможные меры для оказания помощи гражданам и скорейшего возвращения на родину", - говорится в письме, опубликованном в Instagram-аккаунте Москальковой.

Она добавила, что в составе группы много женщин и детей. "Для возвращения им предлагают приобрести дорогостоящие билеты, однако достаточных для этого денежных средств граждане не имеют", - отметила уполномоченный.

В понедельник Росавиация сообщила, что российские граждане с 31 марта смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки. В результате компания "Аэрофлот" отменила во вторник один из двух рейсов из Бангкока. В среду были отменены оба рейса авиакомпании из Бангкока. Согласно данным, размещенным в среду посольством РФ в Таиланде, авиакомпания S7 выполнит 11 вывозных рейсов, преимущественно из Бангкока, до 6 апреля.

По словам посла РФ в Таиланде Евгения Томихина, посольство получило порядка 20,8 тыс. заявок от российских граждан, которые изъявили желание вернуться на родину на фоне эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Часть из них уже вернулась в Россию.

Общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 1,7 тыс., вылечились 342 человека, 12 умерли. В Бангкоке и других городах до конца апреля закрыты все торговые центры и рынки, кроме супермаркетов и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости. С 26 марта власти ограничили въезд иностранцев на время действия чрезвычайного положения, которое продлится до 30 апреля.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТаиландРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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