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Пандемия коронавируса нового типа

Второй пакет мер правительства для поддержки экономики во время пандемии

Здание Правительства РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Правительство готовит второй пакет мер, направленных на борьбу с последствиями распространения коронавируса нового типа. Речь идет о поддержке отраслей и бизнеса, пострадавших от пандемии. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на совещании президента Владимира Путина с кабмином.

  • Поддержка региональных бюджетов. В федеральном бюджете зарезервировали 171 млрд рублей на реструктуризацию и предоставление отсрочки по выплате бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов.
  • Поддержка занятости. Предлагается предоставлять под гарантии ВЭБ малому и среднему бизнесу краткосрочные целевые займы и кредиты на льготных условиях для выплаты зарплаты и других неотложных нужд. На это планируется выделить 150 млрд рублей.
  • Дополнительные меры по обеспечению устойчивости экономики. Регионам и муниципалитетам будет рекомендовано снизить имущественные налоги для арендодателей в обмен на снижение ставок аренды или отсрочки платежей для арендаторов отдельных категорий бизнеса. Помимо этого, меры по противодействию распространению корона­вирусной инфекции могут рассматриваться как форс-мажор по договорам аренды.
  • Субъекты МСП в наиболее пострадавших отраслях получат возможность временно не платить штрафы и пени за просрочку платежей по ЖКУ. Для них дополнительно введут запрет на отключение жилищно-коммунальных услуг при возникновении задолженности.

  • Предлагается ввести мораторий на выплату ряда штрафов и временный запрет на блокировку счетов субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей по отдельным основаниям.

  • Для компаний с госучастием установят особый порядок осуществления закупок у субъектов МСП.

  • По установленному правительством перечню будут автоматически продлеваться разрешения и лицензии.

  • Также предлагается распространить мораторий на проверки на социально ориентированные НКО. Также таким организациям в наиболее пострадавших отраслях предоставят те же льготы, что и субъектам малого и среднего предпринимательства.

  • Будут разработаны меры поддержки для системообразующих предприятий. Также они смогут учесть затраты на поддержку санитарно-эпидемиологических мероприятий при налогообложении прибыли.

  • На уровне правительства будут принимать решения о переносе сроков вступления в силу требований, которые могут привести к увеличению административной нагрузки и к дополнительным расходам со стороны бизнеса. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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