Второй пакет мер правительства для поддержки экономики во время пандемии

Правительство готовит второй пакет мер, направленных на борьбу с последствиями распространения коронавируса нового типа. Речь идет о поддержке отраслей и бизнеса, пострадавших от пандемии. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на совещании президента Владимира Путина с кабмином.

Поддержка региональных бюджетов. В федеральном бюджете зарезервировали 171 млрд рублей на реструктуризацию и предоставление отсрочки по выплате бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов.

Поддержка занятости. Предлагается предоставлять под гарантии ВЭБ малому и среднему бизнесу краткосрочные целевые займы и кредиты на льготных условиях для выплаты зарплаты и других неотложных нужд. На это планируется выделить 150 млрд рублей.

Дополнительные меры по обеспечению устойчивости экономики. Регионам и муниципалитетам будет рекомендовано снизить имущественные налоги для арендодателей в обмен на снижение ставок аренды или отсрочки платежей для арендаторов отдельных категорий бизнеса. Помимо этого, меры по противодействию распространению корона­вирусной инфекции могут рассматриваться как форс-мажор по договорам аренды.

Субъекты МСП в наиболее пострадавших отраслях получат возможность временно не платить штрафы и пени за просрочку платежей по ЖКУ. Для них дополнительно введут запрет на отключение жилищно-коммунальных услуг при возникновении задолженности.

Предлагается ввести мораторий на выплату ряда штрафов и временный запрет на блокировку счетов субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей по отдельным основаниям.

Для компаний с госучастием установят особый порядок осуществления закупок у субъектов МСП.

По установленному правительством перечню будут автоматически продлеваться разрешения и лицензии.

Также предлагается распространить мораторий на проверки на социально ориентированные НКО. Также таким организациям в наиболее пострадавших отраслях предоставят те же льготы, что и субъектам малого и среднего предпринимательства.

Будут разработаны меры поддержки для системообразующих предприятий. Также они смогут учесть затраты на поддержку санитарно-эпидемиологических мероприятий при налогообложении прибыли.