Посольство России в Киеве обещает вернуть домой оставшихся на Украине россиян

КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Посольство России на Украине продолжает прорабатывать возможность организации вывоза на родину граждан РФ, оставшихся на Украине в связи с закрытием границ из-за коронавируса. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил представитель посольства.

"Тема возвращения граждан России домой остается в нашей повестке дня. Посольство продолжает прорабатывать вопрос возвращения оставшихся на Украине россиян на родину", - заверил он.

В российском дипломатическом представительстве уточнили, что после отправки из Киева в Москву специального поезда с гражданами России 27 марта на Украине осталось еще несколько сотен соотечественников, которые по разным причинам не смогли тогда покинуть территорию государства. "После отправки первого состава на Украине осталось порядка трех сотен россиян, которые желают вернуться в РФ, но не смогли этого сделать", - отметил собеседник, пояснив, что некоторым не хватило билетов на спецпоезд. По данным посольства, часть людей все же смогла вернуться в Россию самостоятельно, используя другие способы пересечения границы. "Вопрос возвращения россиян остается актуальным, поэтому мы планируем прорабатывать его с украинской стороной", - заверили в российском диппредставительстве. В посольстве также сообщили, что новых обращений от граждан России на Украине с просьбой помочь вернуться домой почти не поступает.

Ранее в посольстве России на Украине корреспонденту ТАСС сообщали, что в связи с тем, что 27 марта не все желающие смогли воспользоваться специальным поездом Киев - Москва, посольство приступило к проработке вопроса о направлении дополнительного железнодорожного состава для следования по данному маршруту. Однако пока о дате и конкретных перспективах в реализации этого процесса в диппредставительстве сообщить не могут.

Первый специальный поезд, сформированный "Укржелдорогой" по маршруту Киев - Москва - Киев, был отправлен с центрального вокзала украинской столицы 27 марта. На нем в Москву прибыли более 700 граждан РФ. В обратном направлении он отправился на следующий день, вернув на родину несколько сотен украинцев. Рейс спецпоезда был организован по договоренности между властями двух государств.

На Украине в рамках мер по противодействию распространения коронавируса до 24 апреля действует общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также междугородное сообщение. Украина также закрыла государственную границу с 00:00 часов 28 марта. На Украине зарегистрировано 649 случаев коронавируса, 17 человек скончались, 10 выздоровели.