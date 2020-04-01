Глава МИД КНР попросил Киев помочь китайцам, находящимся на Украине в условиях пандемии

ПЕКИН, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство Китая надеется на помощь Киева в обеспечении здоровья и безопасности граждан КНР, находящихся на территории Украины в условиях усиливающейся пандемии нового коронавируса. Об этом заявил в среду глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Надеемся и верим, что украинская сторона окажет китайским гражданам необходимое содействие и помощь, гарантирует их здоровье и безопасность", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил глава МИД КНР, на Украине находятся около 4 тыс. человек с китайскими паспортами. Он также отметил, что Пекин готов помочь Киеву медикаментами и будет делиться опытом борьбы с пневмонией.

Согласно официальным данным, число заразившихся коронавирусом на Украине достигло 669 человек, из них 17 умерли, еще 10 выздоровели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 860 тыс. человек, зафиксировано 42 тыс. летальных исходов.