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Пандемия коронавируса нового типа

Кадыров сообщил, что сдал анализы на коронавирус

Заражение у главы Чечни не обнаружено

ГРОЗНЫЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что сдал анализы на коронавирус и получил отрицательный результат. Об этом он заявил в среду в прямом эфире в Instagram.

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"Я сам не ношу маску, потому что сдал анализы, и мне сказали, что я не болею. Еще раз сдам, потому что общаюсь с большим количеством людей", - отметил Кадыров.

В Чечне всего 30 положительных результатов по тест-системе, из них 10 получили подтверждение и два дали отрицательный результат. В регионе в среду зафиксирован первый случай смерти человека, зараженного коронавирусом. Под медицинским наблюдением на основании предписания Роспотребнадзора находятся 864 человека.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняПандемия коронавируса нового типа
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