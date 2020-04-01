Кадыров сообщил, что сдал анализы на коронавирус

ГРОЗНЫЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что сдал анализы на коронавирус и получил отрицательный результат. Об этом он заявил в среду в прямом эфире в Instagram .

"Я сам не ношу маску, потому что сдал анализы, и мне сказали, что я не болею. Еще раз сдам, потому что общаюсь с большим количеством людей", - отметил Кадыров.

В Чечне всего 30 положительных результатов по тест-системе, из них 10 получили подтверждение и два дали отрицательный результат. В регионе в среду зафиксирован первый случай смерти человека, зараженного коронавирусом. Под медицинским наблюдением на основании предписания Роспотребнадзора находятся 864 человека.