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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Приамурья расширили режим самоизоляции на граждан, прибывших из других регионов

Они должны сообщить о возвращении на горячую линию и предоставить контактную информацию

ТАСС, 1 апреля. Режим самоизоляции в Амурской области, ранее действовавший для людей старше 65 лет и групп риска, распространен на граждан, которые прибывают из других регионов России. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении правительства региона, где подтвержден один случай заражения коронавирусом.

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Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 марта расширили режим повышенной готовности. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам субъектов РФ проработать введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру Москвы и Московской области.

"Всем лицам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Амурской области, в случае прибытия из других регионов РФ необходимо незамедлительно сообщить об этом на горячую линию по номеру 112 <...> и обеспечить соблюдение режима самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия по месту жительства или временного пребывания", - говорится в сообщении.

Граждане также должны предоставить контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАмурская областьПандемия коронавируса нового типа
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