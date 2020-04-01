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Пандемия коронавируса нового типа
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Самолет с российским гуманитарным грузом прибудет в Нью-Йорк около 20:30 мск

Россия уверена, что и США в случае необходимости окажут содействие в борьбе с коронавирусом, отметил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов
Описание
© МЧС России/ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Российский самолет с медицинским оборудованием для США приземлится в Нью-Йорке примерно в 13:30 по местному времени (20:30 мск). Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в среду на странице российского диппредставительства в Facebook.

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"Расчетное время приземления в Нью-Йорке - около 13:30. Борт ВКС России Ан-124 везет гуманитарный груз по линии Минпромторга России", - сказал он.

"Этот вопрос был согласован президентами наших стран. Прибытие самолета уже анонсировал Дональд Трамп. Российские и американские власти оперативно решили все вопросы по доставке. Здесь его очень ждут", - добавил дипломат. 

По его словам, Россия уверена, что и США в случае необходимости окажут содействие в борьбе с коронавирусом, Москва от такой помощи не откажется.  "Мы уверены, что Америка при необходимости тоже окажет нам содействие, с радостью примем ее [помощь]. Без всякой политизации", - добавил Антонов. 

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичПандемия коронавируса нового типа
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