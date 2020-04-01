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Пандемия коронавируса нового типа

Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС из-за коронавируса

Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет, не обсуждается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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