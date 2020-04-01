Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС из-за коронавируса

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не обсуждается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.