Попова заявила, что в России нет взрывного роста новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Взрывной рост числа зараженных коронавирусом нового типа в России на сегодняшний день не фиксируется. Об этом сообщила журналистам в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Российская Федерация сегодня взрывного роста [числа зараженных коронавирусом] не имеет, мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста, на 1,2, и для этого предпринимается целый ряд мер", - сказала она.

Попова отметила, что 85 субъектов страны находятся в разной стадии развития эпидемиологической ситуации. Отсутствие взрывного роста зараженных, по ее словам, связано с тем, что Россия своевременно принимает все необходимые меры, также очень важным является сокращение контактов.