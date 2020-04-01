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Пандемия коронавируса нового типа

В КЧР около 1700 семей получат продуктовые наборы от главы региона

Данная мера реализована с целью поддержать граждан, которые особо нуждаются в помощи в период режима самоизоляции

ЧЕРКЕССК, 1 апреля. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов направит продуктовые наборы около 1,7 тыс. семей для поддержки в период режима самоизоляции, который введен в регионе 31 марта для профилактики распространения коронавируса. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"По поручению главы Карачаево-Черкесской Республики 1670 семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получат продуктовые наборы с набором продуктов первой необходимости. Списки граждан, которые получат помощь, формировались по предоставлению сельских поселений и городских округов. Такая инициатива Главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова реализована с целью поддержать тех людей, кто особо нуждается в помощи в период режима самоизоляции, который действует в Карачаево-Черкесии в связи с потенциальной угрозой распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, продуктовый набор состоит из куриного мяса, подсолнечного масла, овощей, макаронных изделий и круп, молочных продуктов и сладостей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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