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Пандемия коронавируса нового типа

Более 20% выявленных в России зараженных коронавирусом не имеют симптомов

При этом у 14% заболевание протекает в форме пневмонии
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Заболевание протекает без симптомов у более чем 20% граждан с выявленным коронавирусом, у 14% - в форме пневмонии, сообщила в среду журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"На сегодняшний день у нас высокий удельный вес лиц, которые не имеют симптомов, среди тех, кого мы определили уже в результате тестирования. Сегодня это чуть больше 20% всех, кого мы выявили, симптомов не имеют, и только 14% имеют признаки, клинику пневмонии и имеют тяжелое, средне-тяжелое течение", - сказала она.

Попова также сообщила, что 45 субъектов России сейчас находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. "На сегодняшний день в разных субъектах Российской Федерации разное развитие эпидситуации. Сегодня 45 субъектов находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные субъекты - между третьей и четвертой, то есть там эпидпроцесс нарастает", - сказала она.

Она отметила, что каждой фазе развития эпидпроцесса соответствуют свои противоэпидемические мероприятия и ограничения, вводимые в субъекте или в нескольких субъектах, как, например, было сделано в московской агломерации. Решения могут не быть абсолютно одинаковыми, однако они должны соответствовать складывающейся ситуации.

На данный момент в России за все время санитарно-карантинного контроля на пунктах пропуска в связи с коронавирусом досмотрели более 5 млн 333 тыс. человек. "И первый барьер, который мы поставили и который работает на сегодняшний день, это санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска. На сегодняшний день досмотрено 5 млн 333 тыс. 242 человека, и мы эту работу продолжаем", - сказала она.

Кроме того, Попова отметила, что введенная в России нерабочая неделя позволяет снизить степень распространения коронавируса. "Это крайне важное решение, крайне важный указ, который позволяет сегодня снизить степень распространения и скорость распространения вируса, что, безусловно, сегодня присутствует, и будет присутствовать какое-то время <...> Период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней - это, конечно, недостаточно, этих дней должно было бы быть больше", - сказала она.

 

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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