ПФР продлит ежемесячные выплаты из маткапитала и пенсии без справок

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пенсионных фонд России (ПФР) продлит ежемесячные выплаты из маткапитала и пенсии по потере кормильца без предъявления подтверждающих документов, сообщила пресс-служба фонда.

"По поручению президента РФ Владимира Путина Пенсионный фонд России упростил для граждан продление выплат, право на которые согласно закону требует периодического документального подтверждения. Это прежде всего касается пенсий и ежемесячных выплат из материнского капитала", - говорится в сообщении.

Семьям, которые получают ежемесячную выплату из материнского капитала, до 1 октября не надо предоставлять справку о доходах, сообщили в ПФР.

Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, не нужно до 1 июля обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения. Также до июля продлят выплаты пенсий по доверенности.