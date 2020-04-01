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Пандемия коронавируса нового типа

Попова считает нерабочую неделю недостаточно длинной для противодействия коронавирусу

Глава Роспотребнадзора считает, что россиянам нужно сидеть дома более 14 дней
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Введенная в России нерабочая неделя позволяет снизить степень распространения коронавируса нового типа, однако подобной недели недостаточно, ее следовало бы продлить. Об этом сообщила журналистам в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Это крайне важное решение, крайне важный указ, который позволяет сегодня снизить степень распространения и скорость распространения вируса, что, безусловно, сегодня присутствует, и будет присутствовать какое-то время <...> Период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней - это, конечно, недостаточно, этих дней должно было бы быть больше", - сказала она.

Попова отметила, что особо важно сократить количество контактов. "Вот эта неделя, которую мы проводим, а по факту - это больше, чем семь дней, это 9-10 дней, когда мы разобщены, когда мы имеем возможность не общаться даже в рабочих условиях, это, конечно, большой вклад в дело противодействия распространению вируса", - подчеркнула она.

Кроме того, по ее словам, нужно не останавливаться в проведении всех мероприятий, которые были начаты. Эффект от них уже есть, но он также не наступает сиюминутно. "На сегодняшний день мы видим определений результат, но очевидным он станет только когда разрыв цепочек будет распределен по времени", - добавила она.

 

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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