Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в России за сутки на 18,8%

"Что касается Российской Федерации, то сегодня заболеваемость новой коронавирусной инфекцией зафиксирована в 75 регионах страны - 2 тысячи 777 случаев. И 440 случаев - это прирост за последние сутки. То есть, количество граждан, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, за последние сутки возросло на 18,8%", - сказала Голикова.

НОВО-ОГАРЕВО, 1 апреля. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в РФ за сутки на 18,8%. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По ее данным, наибольший уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией зафиксирован в Москве, Коми, Бурятии, Санкт-Петербурге и Московской области. "Наибольшее количество заболевших у нас сейчас зафиксировано на 100 тысяч населения в городе Москва, республике Коми, Республике Бурятия, а также в Санкт-Петербурге и Московской области", - сообщила она.

По словам Голиковой, по-прежнему превалируют завозные случаи заражения коронавирусом нового типа.

Увеличение числа выявленных зараженных происходит из-за роста количества тестирований на коронавирус, добавила она. "Рост числа выявленных заболеваний происходит и в связи с тем, что мы наращиваем тестирование на новую коронавирусную инфекцию", - сказала Голикова, отметив, что число проведенных исследований превысило 460 тыс. по состоянию на 31 марта. - Мы находится в тройке ведущих стран по количеству тестируемых".

Социальное дистанцирование и ограничение на прилет в РФ

Голикова отметила, что регионы расширяют меры по режиму социального дистанцирования с учетом ситуации на их территории. "Регионами страны по мере развития эпидситуации принимаются решения по расширению социального дистанцирования. Безусловно, это принимается исходя из того, как складывается эпидситуация на территории конкретного региона", - сказала она.

По словам Голиковой, первые три нерабочих дня, которые были введены указом президента, показали, что меры социального дистанцирования должны быть продлены. "И очень важно, чтобы мы, принимая такие решения, чтобы коллеги из регионов страны, принимая такие решения, очень четко искали компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона. Это очень важно для того, чтобы не допустить серьезного снижения экономических показателей", - уточнила вице-премьер.

Она также напомнила, что пока в десяти регионах страны случаи новой коронавирусной инфекции не зарегистрированы. "Но здесь нельзя расслабляться, поскольку ежедневно количество регионов, вовлеченных в заболеваемость, растет приблизительно на два", - добавила Голикова.

Введение ограничения на прилет россиян в РФ требуется для недопущения неконтролируемого распространения инфекции, добавила Голикова. "Количество граждан, которое будет прибывать в Российскую Федерацию ежедневно, будет ограничено для того, чтобы четко отслеживать и не допускать неконтролируемого распространения инфекции, - сказала она. - Безусловно, могут быть исключения, поскольку мы не можем регулировать, в какой момент нам иностранные государства, которые ввели у себя на территориях чрезвычайные ситуации, дадут возможность забрать наших граждан".

По ее словам, решение ввести такое ограничение было принято, в том числе, чтобы "сгладить нагрузку на систему здравоохранения, на наших уважаемых врачей".

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что оперативный штаб принял решение о сокращении количества чартерных рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа с 31 марта. Позже Росавиация разъяснила, что с 31 марта россияне смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки.

Клинические испытания вакцин

Вице-премьер также сообщила, что доклинические испытания разработанных в научном центре "Вектор" вакцин против новой коронавирусной инфекции пройдут до 22 июня, а клинические испытания на 60 добровольцах начнутся 29 июня. "Доклинические исследования специфической активности вакцины будут проведены до 22 июня. И после этого будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности и иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей. Это порядка 60 добровольцев. Предполагаем, что такие клинические исследования первой фазы начнутся 29 июня текущего года", - сказала Голикова.

Голикова отметила, что по отдельным вариантам вакцин определение готовой лекарственной формы и получение серии вакцин будет проведено до 10 мая. "Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы и поддержать наших ученых, и как можно быстрее, насколько это позволяют процессы, сделать соответствующие вакцины", - добавила она.

Вице-премьер подчеркнула, что работа ведется не только в научном центре "Вектор", но и в других научных учреждениях - в учреждениях Федерального медико-биологического агентства(ФМБА), Российской академии наук, Московском государственном университете и ряде других.

До 15 апреля может быть зарегистрирована разработанная центром "Вектор" тест-система для определения наличия иммунитета от новой коронавирусной инфекции."В настоящее время в государственном научном центре "Вектор" Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления антител в сыворотках крови больных и тех, кто выздоровел после перенесенного нового коронавируса, а также для изучения популяционного иммунитета и оценки эффективности разрабатываемых вакцин. Ориентировочно срок регистрации такой тест-системы 10-15 апреля текущего года", - сказала вице-премьер.

Голикова также отметила, что "Вектор" разработал прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах. "Это широко применяемые рекомбинантные вирусные векторы и также синтетические вакцины. Мы предполагаем, что по отдельным вариантам вакцин определение готовой лекарственной формы и получение серии вакцин будет проведено до 10 мая", - добавила она.

Восемь уже имеющихся в обращении и 22 новых лекарственных препарата исследуются на предмет их работы против коронавирусной инфекции, результаты будут 10 апреля, добавила Голикова. "Сейчас мы исследуем восемь лекарственных препаратов, которые уже зарегистрированы в Российской Федерации. Достоверные данные о возможности лечения ими новой коронавирусной инфекции будут получены у нас 10 апреля", - сказала Голикова. Она добавила, что проверяются еще 22 новых лекарственных препарата, которые представлены Сибирским отделением Российской академии наук, результаты будут получены также 10 апреля.