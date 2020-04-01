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Установка мемориала в Петербурге в годовщину теракта в метро пройдет без участия горожан

Сотрудники метрополитена установят мемориальный знак в ночь на 3 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Установка мемориального знака в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга пройдет без участия горожан из-за ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе комитета по социальной политике.

"В этом году в связи с принимаемыми мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции никаких массовых мероприятий не планируется, но мы постоянно поддерживаем связь со всеми, кто пострадал 3 апреля 2017 года", - сказали в комитете.

Ранее сообщалось, что в годовщину трагических событий в перронном зале станции метро "Технологический институт" будет установлен мемориальный знак. "Мемориальный знак <…> установят сотрудники метрополитена <…> в ночь на 3 апреля 2020 года. Также состоится возложение цветов", - сказали ТАСС в пресс-службе городского метрополитена.

В секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви ТАСС сообщили, что панихида по погибшим в теракте пройдет 3 апреля в Троице-Измайловском соборе, расположенном недалеко от станции метро "Технологический институт".

Взрыв в вагоне в Петербургском метрополитене произошел днем 3 апреля 2017 года. По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", ее своевременно нашли и обезвредили, вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения.

В декабре 2019 года Второй западный окружной военный суд признал виновными 11 фигурантов дела о теракте. Основной фигурант приговорен к пожизненному сроку лишения свободы, остальные получили от 19 до 28 лет лишения свободы в колониях общего и строго режима.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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