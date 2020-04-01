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Пандемия коронавируса нового типа
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В Италии общее число жертв коронавируса превысило 13 тыс.

За сутки от коронавируса умерли 727 человек
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© Matthias Rietschel/Pool via AP

РИМ, 1 апреля. /ТАСС/. Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его последствий в Италии за сутки составило 727 человек, достигнув 13 155 человек с начала пандемии. Об этом сообщил в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

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"Число выздоровевших достигло 16 847, на 1 118 больше, чем накануне. Число умерших - 727, на данный момент инфицированных 80 572 - на 2 937 больше, чем накануне", - сообщил Боррели. Общее число инфицированных с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 110 574 человек.

Два дня назад было зарегистрированное рекордно низкое число новых заражений - 1,6 тыс., однако уже спустя сутки прирост составил более 2 тыс. Тем не менее власти говорят о "стабилизации роста" и прекращении роста заболеваний в северной области Ломбардия, где находится локальный очаг коронавируса. Число летальных исходов впервые за несколько дней опустилось ниже 800 человек. Прогрессивно растет число излечившихся.

Как указали в Департаменте, летальными случаями считаются все смерти пациентов с любыми патологиями, у которых был выявлен также коронавирус. Там также отметили, что пока в Италии не зафиксировано ни одного случая гибели или тяжелого случая перенесения вызываемого новым коронавирусом заболевания у детей, включая новорожденных.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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